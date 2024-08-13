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Власов Петр Никифорович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Власов Никифор Андреевич

Мать: Власова (Власова) Фекла Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859

Сын: Власов Александр Петрович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Марфа Александровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Власова (Власова) Домника Петровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Марфа Александровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Власова (Власова) Акилина Петровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Марфа Александровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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