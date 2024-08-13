Власов Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Власов Александр Петрович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Марфа Александровна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Власова (Власова) Домника Петровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Марфа Александровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Власова (Власова) Акилина Петровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Марфа Александровна