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Власова (Власова) Марфа Александровна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859

Сын: Власов Александр Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Власова (Власова) Домника Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Власова (Власова) Акилина Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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