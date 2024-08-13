Власова (Власова) Марфа Александровна
Место рождения
Дата рождения1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Власов Александр Петрович
Отец ребёнка: Власов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Власова (Власова) Домника Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Власова (Власова) Акилина Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Никифорович