Власов Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1857
Мать ребёнка: Власова (Власова) Ольга Петровна
Бракосочетание
04.07.1876
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Власова (Власова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Власова (Власова) Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Власова (Власова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна