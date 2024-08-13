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Власов Михаил Никифорович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Власов Никифор Андреевич

Мать: Власова (Власова) Фекла Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1857

Сын: Власов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Ольга Петровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
04.07.1876

Жена: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Власова (Власова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Власова (Власова) Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Власова (Власова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Матрена Савостьяновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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