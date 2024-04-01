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Лябухин Александр Иванович

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Место рождения

Россия, Челябинская область.

Дата рождения

12.09.1900

Дата смерти

25.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.
1901 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1900

Отец: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов

Мать: Лябухина Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лябухина (Щелкунова) Ефросинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

Рождение ребёнка
26.12.1922

Сын: Лябухин Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.09.1925

Сын: Лябухин Григорий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.12.1927

Дочь: Щелкунова (Лябухина) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.10.1933

Дочь: Малышева (Лябухина) Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.02.1936

Дочь: Бутакова (Лябухина) Зоя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.06.1938

Дочь: Савченко (Лябухина) Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Дочь: Иванишина (Лябухина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.04.1950

Сын: Лябухин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.10.1953

Сын: Лябухин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
25.05.1975
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

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