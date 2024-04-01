Лябухин Александр Иванович
Место рожденияРоссия, Челябинская область.
Дата рождения12.09.1900
Дата смерти25.05.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1922
Сын: Лябухин Петр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1925
Сын: Лябухин Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1927
Дочь: Щелкунова (Лябухина) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1933
Дочь: Малышева (Лябухина) Вера Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1936
Дочь: Бутакова (Лябухина) Зоя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Савченко (Лябухина) Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1941
Дочь: Иванишина (Лябухина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1945
Рождение ребёнка
04.01.1948
Рождение ребёнка
07.04.1950
Сын: Лябухин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
17.10.1953
Сын: Лябухин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
10.08.1956
Смерть
25.05.1975
Похороны
Неизвестно