Лябухина Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лябухина Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1947 и 1948

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1900

Сын: Лябухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов

Россия, Челябинская область.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911

Сын: Лябухин Иван

Отец ребёнка: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов

Смерть
Между 1947 и 1948
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