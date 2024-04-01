Лябухина Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1947 и 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1900
Сын: Лябухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов
Россия, Челябинская область.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911
Сын: Лябухин Иван
Отец ребёнка: Лябухин Иван Уряд. Выс. Плосского Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1947 и 1948