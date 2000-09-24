Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична
Место рождения
Дата рождения24.07.1918
Дата смерти24.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1945
Рождение ребёнка
04.01.1948
Рождение ребёнка
07.04.1950
Сын: Лябухин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1953
Сын: Лябухин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1956
Смерть
24.09.2000
Похороны
26.09.2000