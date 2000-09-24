Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична

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Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

24.07.1918

Дата смерти

24.09.2000

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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1950 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1918

Отец: Богунов Кузьма Степанович

Мать: Богунова Елена Игнатьевна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лябухин Александр Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.04.1950

Сын: Лябухин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.10.1953

Сын: Лябухин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лябухин Александр Иванович

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
24.09.2000
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
26.09.2000
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

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