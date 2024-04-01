Богунов Кузьма Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1897
Дата смерти11.06.1969
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897
Отец: Богунов Стефан Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богунова) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Богунова) Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева (Богунова) Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова (Богунов) Полина Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова (Богунова) Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Бракосочетание
Около 1915
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Богунова) Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.07.1918
Дочь: Лябухина (Богунова) Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Богунова Елена Игнатьевна
Смерть
11.06.1969
Похороны
13.06.1969