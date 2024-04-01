Лябухин Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения26.12.1922
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1922
Отец: Лябухин Александр Иванович
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Средняя школа
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Погиб в бою при обороне Ленинграда, в звании лейтенанта. | Погиб при прорыве блокады в звании младшего лейтенанта, командир миномётного расчета. Есть запись в ,,Книге памяти,, Северо-К... Показать все
Похороны
Неизвестно