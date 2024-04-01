Лябухин Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛябухин Петр Александрович

Лябухин Петр Александрович

avatar

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

26.12.1922

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1922

Отец: Лябухин Александр Иванович

Мать: не указана

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Образование
Неизвестно
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Средняя школа
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Погиб в бою при обороне Ленинграда, в звании лейтенанта. | Погиб при прорыве блокады в звании младшего лейтенанта, командир миномётного расчета. Есть запись в ,,Книге памяти,, Северо-К... Показать все
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.