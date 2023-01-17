Соловьев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Феничева Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Карпинская Рахиль Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Спиридонова София Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кандалакшский район
Причина смерти: Болезнь