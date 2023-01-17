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Соловьев Петр Иванович

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Место рождения

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Феничева Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Александровна

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Карпинская Рахиль Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Александровна

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Спиридонова София Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Александровна

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
Кандалакшский район
Причина смерти: Болезнь
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