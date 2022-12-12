Феничева (Соловьева) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феничева (Соловьева) Зинаида Петровна

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Место рождения

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Соловьев Петр Иванович

Мать: Соловьева Евдокия Александровна

Чаромское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Мустафаева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Феничев Владимир

Астрахань
Рождение ребёнка
1952

Сын: Феничев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Феничев Владимир

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курск
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