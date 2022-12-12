Феничева (Соловьева) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Мустафаева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Феничев Владимир
Астрахань
Рождение ребёнка
1952
Сын: Феничев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Феничев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курск