Чаромское
Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1230. Чаромское, село бывшее государственное, при реке Уломке, дворов 14, жителей 70, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, лавка, ярмар Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
99Чаромское (с.)2-го стана, 3-го зем. уч.Чаромского2542696713650++земледелиеотх. зар.——Церковь, церковно-приходская школа, волостное правление, 2 лавки, ярмарка ряды, ярмарка: 20 июля, 21 сент., 30 нояб., торжок: во вторник на Святой нед., в Троицу и 26 ав Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35257Чаромскоедеревня59°21'с.ш.38°37'в.д.O-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658436101с Чаромскоесело