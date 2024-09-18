Ястребов Иван Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ястребов Иосиф Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ястребова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Ястребов Василий Иванович
Мать ребёнка: Ястребова Мария Ефимовна
Восприемники: 1. Колесников Василий Тимофеевич 2. Паршина Наталья Ивановна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно