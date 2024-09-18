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Ястребов Иван Иосифович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ястребов Иосиф Павлович

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ястребова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Ястребов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ястребова Мария Ефимовна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Колесников Василий Тимофеевич 2. Паршина Наталья Ивановна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно

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