Ястребов Иосиф Павлович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ястребова Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ястребов Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Ястребова (Черкашина) Мавра Поликарповна
Рождение ребёнка
До 1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ястребова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.06.1913
Жених - 66 лет, 2м браком Невеста - 52 года Поручители: По жениху: - Щурин Прокопий Гурович - Ляпин Семен Афанасьевич По невесте: - Белоножкин Иван Алексеевич - Тамахин Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно