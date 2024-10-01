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Ястребов Иосиф Павлович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ястребов Павел Федотович

Мать: Ястребова (Каськова Щурина) Мария Максимовна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ястребов Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ястребова Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ястребов Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Ястребова (Черкашина) Мавра Поликарповна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Ястребов Семен Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ястребова Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Ястребова (Черкашина) Мавра Поликарповна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 66 лет, 2м браком Невеста - 52 года Поручители: По жениху: - Щурин Прокопий Гурович - Ляпин Семен Афанасьевич По невесте: - Белоножкин Иван Алексеевич - Тамахин Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно

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