Ястребова Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Ястребов Василий Иванович
Отец ребёнка: Ястребов Иван Иосифович
Восприемники: 1. Колесников Василий Тимофеевич 2. Паршина Наталья Ивановна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно