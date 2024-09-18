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Ястребова Мария Ефимовна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ястребов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Ястребов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ястребов Иван Иосифович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Колесников Василий Тимофеевич 2. Паршина Наталья Ивановна, дочь казака девица
Смерть
Неизвестно

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