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Анцыферовъ Парфенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анцыферовъ Яковъ

Мать: $114

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Акулина Гаврилова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лиходумова (Анцыферова) Варвара Порфирьева

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Рождение ребёнка
31.01.1880

Дочь: (Анцыферова) Анна

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Никитина (Анцыферова) Ксенья

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: Беспалова (Анцыферова) Екатерина

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Анцыферовъ Михаилъ Яковлевъ

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Рождение ребёнка
23.08.1890

Сын: Анцыферовъ Адрианъ

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Анцыферовъ Прокопий

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Анцыферовъ Флоръ

Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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