Анцыферовъ Парфенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анцыферовъ Яковъ
Мать: $114
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лиходумова (Анцыферова) Варвара Порфирьева
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
31.01.1880
Дочь: (Анцыферова) Анна
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Никитина (Анцыферова) Ксенья
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: Беспалова (Анцыферова) Екатерина
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Анцыферовъ Михаилъ Яковлевъ
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
23.08.1890
Сын: Анцыферовъ Адрианъ
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Анцыферовъ Прокопий
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
13.08.1896
Сын: Анцыферовъ Флоръ
Мать ребёнка: Анцыферова Акулина Гаврилова