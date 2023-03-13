Анцыферова Акулина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лиходумова Варвара Порфирьева
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
31.01.1880
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Никитина Ксенья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: Беспалова Екатерина
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Анцыферовъ Михаилъ Яковлевъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
23.08.1890
Сын: Анцыферовъ Адрианъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Анцыферовъ Прокопий
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
13.08.1896
Сын: Анцыферовъ Флоръ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Парфенъ