Анцыферова Акулина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Акулина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лиходумова Варвара Порфирьева

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Рождение ребёнка
31.01.1880

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Никитина Ксенья

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: Беспалова Екатерина

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Анцыферовъ Михаилъ Яковлевъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Рождение ребёнка
23.08.1890

Сын: Анцыферовъ Адрианъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Анцыферовъ Прокопий

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Анцыферовъ Флоръ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анцыферовъ Парфенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Парфенъ

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