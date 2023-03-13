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Анцыферовъ Михаилъ Яковлевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Анцыферовъ Парфенъ

Мать: Анцыферова Акулина Гаврилова

Бракосочетание
09.07.1907

Жена: Анцыферова Анисья

Рождение ребёнка
01.04.1911

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Анцыферова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Анцыферовъ Алексей

Мать ребёнка: Анцыферова Анисья

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анцыферова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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