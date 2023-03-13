Анцыферовъ Михаилъ Яковлевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Анцыферовъ Парфенъ
Бракосочетание
09.07.1907
Жена: Анцыферова Анисья
Рождение ребёнка
01.04.1911
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Анцыферова Анисья
Рождение ребёнка
16.03.1913
Сын: Анцыферовъ Алексей
Мать ребёнка: Анцыферова Анисья
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Анцыферова Анисья