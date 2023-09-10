Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Место рождения

д.Гремячий Лог, Плавского р-на.

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Гришин Михаил Васильевич

Мать: Гришина Наталья Петровна

Переехала в Кобылинку Плавского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черёмушкин Василий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черёмушкин Василий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черёмушкин Василий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черёмушкин Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.