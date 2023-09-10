Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна
Место рожденияд.Гремячий Лог, Плавского р-на.
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Гришин Михаил Васильевич
Мать: Гришина Наталья Петровна
Переехала в Кобылинку Плавского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черёмушкин Василий
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно