Черёмушкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Проживал в д.Кобылинка Плавского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930