Черёмушкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черёмушкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Проживал в д.Кобылинка Плавского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

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