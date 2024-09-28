Гришина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Пётр
Мать: не указана
Жила в д.Гремячий Лог Плавского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1894
Дочь: Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
После замужества проживала в деревне Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области, затем в Соковнино
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Переехала в Кобылинку Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Соболева (Гришина) Домна Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Пантанова (Гришина) Соня Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Гришин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Гришина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.
Сын: Гришин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Чебышовка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Жил в Ленинграде.
Смерть
Неизвестно