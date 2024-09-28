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Гришина Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Пётр

Мать: не указана

Жила в д.Гремячий Лог Плавского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
12.09.1894

Дочь: Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

После замужества проживала в деревне Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области, затем в Соковнино
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Переехала в Кобылинку Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Соболева (Гришина) Домна Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Пантанова (Гришина) Соня Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Гришин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Гришин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Гришина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.

Сын: Гришин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Чебышовка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Жил в Ленинграде.
Смерть
Неизвестно

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