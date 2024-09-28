Гришин Михаил Васильевич
Место рожденияд. Гремячий Лог Плавского р-на.
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: Гришин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1894
Дочь: Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
После замужества проживала в деревне Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области, затем в Соковнино
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Переехала в Кобылинку Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Соболева (Гришина) Домна Михайловна
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Пантанова (Гришина) Соня Михайловна
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Гришин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Гришина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.
Сын: Гришин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна
Чебышовка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Жил в Ленинграде.
Смерть
Неизвестно