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Гришин Михаил Васильевич

Место рождения

д. Гремячий Лог Плавского р-на.

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Гришин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
12.09.1894

Дочь: Миронова (Гришина) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

После замужества проживала в деревне Гремячий Лог Плавского р-на Тульской области, затем в Соковнино
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Черёмушкина (Гришина) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Переехала в Кобылинку Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Соболева (Гришина) Домна Михайловна

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Пантанова (Гришина) Соня Михайловна

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Гришин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Гришин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Гришина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.

Сын: Гришин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гришина Наталья Петровна

Чебышовка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Жил в Ленинграде.
Смерть
Неизвестно

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