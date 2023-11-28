Кузьменко Михаил Климентьевич
Место рожденияд.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Бракосочетание
Около 05.11.1878 ст.
Андреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1886
Дочь: Никулина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Кузьменко Наталия Максимовна
Смерть
Неизвестно