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Кузьменко Михаил Климентьевич

Место рождения

д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьменко Климент Иванович

Мать: Кузьменко Варвара Григорьевна

д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Бракосочетание
Около 05.11.1878 ст.

Жена: не указана

Андреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1886

Дочь: Никулина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Кузьменко Наталия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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