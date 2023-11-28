Кузьменко Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кузьменко Параскева Климентова

Отец ребёнка: Кузьменко Климент Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ткаченко Иулиания Климентова

Отец ребёнка: Кузьменко Климент Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Кузьменко Климент Иванович

д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Смерть
1884
Андреевка, Сумська область
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