Кузьменко Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кузьменко Параскева Климентова
Отец ребёнка: Кузьменко Климент Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ткаченко Иулиания Климентова
Отец ребёнка: Кузьменко Климент Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Кузьменко Климент Иванович
д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Смерть
1884
Андреевка, Сумська область