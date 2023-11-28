Кузьменко Климент Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Климент Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьменко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ткаченко Иулиания Климентова

Мать ребёнка: Кузьменко Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Кузьменко Варвара Григорьевна

д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Марфа Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
д.Андреевка Писаревской волости Сумского Уезда Харьковской Губернии
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