Кузьменко Климент Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьменко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ткаченко Иулиания Климентова
Мать ребёнка: Кузьменко Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Кузьменко Варвара Григорьевна
д.Андреевка Писаревской волости Сумского уезда Харьковской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Марфа Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
д.Андреевка Писаревской волости Сумского Уезда Харьковской Губернии