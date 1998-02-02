Филин Александр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1931
Дата смерти02.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1931
Отец: Филин Тимофей Федорович
Мать: Филина Евдокия Петровна
Бракосочетание
12.05.1956
Жена: Хорина Мария Федоровна
гор.Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: Бобрышева Галина Александровна
Мать ребёнка: Хорина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1959
Дочь: Шестункина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Хорина Мария Федоровна
Пеньки, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1962
Дочь: Данелян Марина Александровна
Мать ребёнка: Хорина Мария Федоровна
Смерть
02.02.1998
Лосня, Починковский муниципальный район, Смоленская область