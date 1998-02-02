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Филин Александр Тимофеевич

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Место рождения

Дасаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

03.11.1931

Дата смерти

02.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1931

Отец: Филин Тимофей Федорович

Мать: Филина Евдокия Петровна

Дасаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
12.05.1956

Жена: Хорина Мария Федоровна

гор.Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: Бобрышева Галина Александровна

Мать ребёнка: Хорина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
27.07.1959

Дочь: Шестункина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Хорина Мария Федоровна

Пеньки, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1962

Дочь: Данелян Марина Александровна

Мать ребёнка: Хорина Мария Федоровна

Смерть
02.02.1998
Лосня, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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