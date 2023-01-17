Филина (Сугробова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1911
Дата смерти24.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
место рождение не точное !!!
Рождение ребёнка
03.11.1931
Сын: Филин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Филин Тимофей Федорович
Дасаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
24.07.1992