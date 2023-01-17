Филина (Сугробова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Сугробова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.08.1911

Дата смерти

24.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
место рождение не точное !!!
Рождение ребёнка
03.11.1931

Сын: Филин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Филин Тимофей Федорович

Дасаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
24.07.1992
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