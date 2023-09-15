Хорина Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1931
Дата смерти16.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1931
Отец: Хорин Федор Борисович
Мать: Хорина Федосья Феодотова
Бракосочетание
12.05.1956
гор.Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: Бобрышева Галина Александровна
Отец ребёнка: Филин Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.07.1959
Дочь: Шестункина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Филин Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.05.1962
Дочь: Данелян Марина Александровна
Отец ребёнка: Филин Александр Тимофеевич
Смерть
16.03.1979
гор.Баку Азербайджан