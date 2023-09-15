Хорина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорина Мария Федоровна

Хорина Мария Федоровна

Место рождения

Восход, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.07.1931

Дата смерти

16.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1931

Отец: Хорин Федор Борисович

Мать: Хорина Федосья Феодотова

Восход, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.05.1956

Муж: Филин Александр Тимофеевич

гор.Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: Бобрышева Галина Александровна

Отец ребёнка: Филин Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.07.1959

Дочь: Шестункина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Филин Александр Тимофеевич

Восход, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1962

Дочь: Данелян Марина Александровна

Отец ребёнка: Филин Александр Тимофеевич

Смерть
16.03.1979
гор.Баку Азербайджан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close