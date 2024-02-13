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Юркова Елена Ивановна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Юрков Дмитрий Павлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Юрков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрков Дмитрий Павлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Юркова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрков Дмитрий Павлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Юркова Градислава Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрков Дмитрий Павлович

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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