Юркова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Юрков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Юркова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Юркова Градислава Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрков Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно