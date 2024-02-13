Юрков Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Жена: Юркова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Юркова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Юркова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Юркова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Юркова Градислава Дмитриевна
Мать ребёнка: Юркова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно