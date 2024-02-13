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Юрков Дмитрий Павлович

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Юркова Елена Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Юрков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Юркова Елена Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Юркова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Юркова Елена Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Юркова Градислава Дмитриевна

Мать ребёнка: Юркова Елена Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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