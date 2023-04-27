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von Oldenburg Johann V.

Место рождения

Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1460

Дата смерти

10.02.1526

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1460

Отец: Of Oldenburg Gerhard Quarrelsome

Мать: von Oldenburg (Tecklenburg) Adelheid

Работа или профессия
Неизвестно
Greve i Oldenburg-Delnmenhorst 1426-48
Бракосочетание
20.06.1498

Жена: Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna

Рождение ребёнка
1505

Сын: von Oldenburg-Delmenhorst Anton I

Мать ребёнка: Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna

Смерть
10.02.1526

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