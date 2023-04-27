von Oldenburg Johann V.
Место рожденияOldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1460
Дата смерти10.02.1526
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1460
Работа или профессия
Неизвестно
Greve i Oldenburg-Delnmenhorst 1426-48
Бракосочетание
20.06.1498
Рождение ребёнка
1505
Сын: von Oldenburg-Delmenhorst Anton I
Мать ребёнка: Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna
Смерть
10.02.1526