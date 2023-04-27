Of Oldenburg Gerhard Quarrelsome
Место рожденияНе указано
Дата рождения1430
Дата смерти22.02.1500
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1430
Отец: Ольденбург Дитрих Lucky
Мать: Гольштейнская Хедвига
Бракосочетание
?.05.1453
Жена: Von Oldenburg Adelheid
Рождение ребёнка
Около 1460
Мать ребёнка: Von Oldenburg Adelheid
Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Greve i Oldenburg 1440-83
Смерть
22.02.1500
France
Похороны
Неизвестно
Prob, Pont St. Esprit, Gard, Frankrig