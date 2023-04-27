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Of Oldenburg Gerhard Quarrelsome

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1430

Дата смерти

22.02.1500

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1430

Отец: Ольденбург Дитрих Lucky

Мать: Гольштейнская Хедвига

Бракосочетание
?.05.1453

Жена: Von Oldenburg Adelheid

Рождение ребёнка
Около 1460

Сын: Von Oldenburg Johann V.

Мать ребёнка: Von Oldenburg Adelheid

Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Greve i Oldenburg 1440-83
Смерть
22.02.1500
France
Похороны
Неизвестно
Prob, Pont St. Esprit, Gard, Frankrig
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