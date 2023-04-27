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Ольденбург Дитрих Lucky

Место рождения

Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

1390

Дата смерти

22.01.1440

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1390

Отец: Ольденбург Кристиан 5

Мать: Хонштейнская (Honstein) Агнесса

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Oldenburg, Greve, Grev Diderik Den Lykkelige av Oldenburg, Greve i Oldenburg 1423-40/44, Greve av Oldenburg
Бракосочетание
23.11.1423

Жена: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига

Рождение ребёнка
1425

Дочь: von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid

Мать ребёнка: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига

Рождение ребёнка
01.02.1426

Сын: Ольденбург Кристиан Christiaan

Мать ребёнка: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига

Рождение ребёнка
1430

Сын: Of Oldenburg Gerhard Quarrelsome

Мать ребёнка: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига

Смерть
22.01.1440
Похороны
1440

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