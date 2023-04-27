Ольденбург Дитрих Lucky
Место рожденияOldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения1390
Дата смерти22.01.1440
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1390
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Oldenburg, Greve, Grev Diderik Den Lykkelige av Oldenburg, Greve i Oldenburg 1423-40/44, Greve av Oldenburg
Бракосочетание
23.11.1423
Рождение ребёнка
1425
Дочь: von Oldenburg (Schleswig-Holstein, Oldenburg) Adelheid
Мать ребёнка: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига
Рождение ребёнка
01.02.1426
Сын: Ольденбург Кристиан Christiaan
Мать ребёнка: Гольштейнская (Holstein, Schauenburg) Хедвига
Рождение ребёнка
1430
Смерть
22.01.1440
Похороны
1440