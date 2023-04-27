Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna

Место рождения

Dessau, Anhalt Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1454

Дата смерти

10.10.1531

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1454

Отец: von Anhalt-Zerbst Georg Ältere

Мать: Graefin von Anhalt-Zerbst, Fuerstin von Anhalt-Dessau (Lindow-Ruppin) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.06.1498

Муж: von Oldenburg Johann V.

Рождение ребёнка
1505

Сын: von Oldenburg-Delmenhorst Anton I

Отец ребёнка: von Oldenburg Johann V.

Смерть
10.10.1531

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