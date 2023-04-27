Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna
Место рожденияDessau, Anhalt Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1454
Дата смерти10.10.1531
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1454
Отец: von Anhalt-Zerbst Georg Ältere
Мать: Graefin von Anhalt-Zerbst, Fuerstin von Anhalt-Dessau (Lindow-Ruppin) Anna
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.06.1498
Рождение ребёнка
1505
Сын: von Oldenburg-Delmenhorst Anton I
Отец ребёнка: von Oldenburg Johann V.
Смерть
10.10.1531