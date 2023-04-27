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von Oldenburg-Delmenhorst Anton I

Место рождения

Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

1505

Дата смерти

22.01.1573

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1505

Отец: von Oldenburg Johann V.

Мать: Gräfin von Oldenburg (Fürstin von Anhalt-Zerbst) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
sharer in regentship, finally heir of power, Count of Oldenburg-Delmonhorst
Бракосочетание
01.01.1537

Жена: von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Sofie

Рождение ребёнка
03.04.1539

Дочь: von Oldenburg-Delmenhorst (von Oldenburg-Delmenhorst) Anna

Мать ребёнка: von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Sofie

Смерть
22.01.1573
Похороны
Неизвестно

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