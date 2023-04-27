von Oldenburg-Delmenhorst Anton I
Место рожденияOldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения1505
Дата смерти22.01.1573
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1505
Работа или профессия
Неизвестно
sharer in regentship, finally heir of power, Count of Oldenburg-Delmonhorst
Бракосочетание
01.01.1537
Рождение ребёнка
03.04.1539
Дочь: von Oldenburg-Delmenhorst (von Oldenburg-Delmenhorst) Anna
Мать ребёнка: von Sachsen-Lauenburg (Askanier) Sofie
Смерть
22.01.1573
Похороны
Неизвестно