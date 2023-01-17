Митрофанов Артемий Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Со слов Митрофановой В.А., сохраненные записи.
Рождение ребёнка
19.01.1864
Сын: Митрофанов Евфимий Артемьев
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
11.04.1872
Дочь: Ирина Артемьева
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
09.09.1874
Сын: Митрофанов Никита Артемьевич
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
23.09.1880
Сын: Митрофанов Степан Артемьев
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
прапорщик???
Смерть
Неизвестно