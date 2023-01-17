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Митрофанов Артемий Давыдов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Митрофанов Давыд Митрофанов

Мать: Митрофанова Евдокия Михайлова

Со слов Митрофановой В.А., сохраненные записи.
Рождение ребёнка
19.01.1864

Сын: Митрофанов Евфимий Артемьев

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
11.04.1872

Дочь: Ирина Артемьева

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова

Рождение ребёнка
09.09.1874

Сын: Митрофанов Никита Артемьевич

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова

Рождение ребёнка
23.09.1880

Сын: Митрофанов Степан Артемьев

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Карпова

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Евдокия Карпова

Военная служба
Неизвестно
прапорщик???
Смерть
Неизвестно
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