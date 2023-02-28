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Митрофанова Евдокия Михайлова

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Место рождения

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Бракосочетание
09.01.1834

Муж: Митрофанов Давыд Митрофанов

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Митрофанов Никита

Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов

Рождение ребёнка
29.10.1835

Сын: Митрофанов Косьма Давыдов

Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Митрофанов Артемий Давыдов

Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов

Со слов Митрофановой В.А., сохраненные записи.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Давыдова

Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Василий

Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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