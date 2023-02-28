Митрофанова Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Бракосочетание
09.01.1834
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Митрофанов Никита
Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов
Рождение ребёнка
29.10.1835
Сын: Митрофанов Косьма Давыдов
Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Митрофанов Артемий Давыдов
Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов
Со слов Митрофановой В.А., сохраненные записи.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Давыдова
Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Василий
Отец ребёнка: Митрофанов Давыд Митрофанов
Смерть
Неизвестно