Митрофанова Евдокия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лашманов Карп Григорьев
Мать: Лашманова Васса Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1864
Сын: Митрофанов Евфимий Артемьев
Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
11.04.1872
Дочь: Ирина Артемьева
Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов
Рождение ребёнка
09.09.1874
Сын: Митрофанов Никита Артемьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов
Рождение ребёнка
23.09.1880
Сын: Митрофанов Степан Артемьев
Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно