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Митрофанова Евдокия Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лашманов Карп Григорьев

Мать: Лашманова Васса Иванова

Рождение ребёнка
19.01.1864

Сын: Митрофанов Евфимий Артемьев

Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф.57 оп.1 д. 222 МК Смольково, Блохино, Михайловка, Евлашево 1864
Рождение ребёнка
11.04.1872

Дочь: Ирина Артемьева

Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов

Рождение ребёнка
09.09.1874

Сын: Митрофанов Никита Артемьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов

Рождение ребёнка
23.09.1880

Сын: Митрофанов Степан Артемьев

Отец ребёнка: Митрофанов Артемий Давыдов

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Артемий Давыдов

Смерть
Неизвестно
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