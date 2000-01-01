Sapieha (Gastold) Anastasja Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sapieha (Gastold) Anastasja Anna

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1400

Дата смерти

После 1471

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1400

Отец: Gasztold Andrzej

Мать: Gasztold дочь

Lietuva
Рождение ребёнка
1431

Сын: Сапега Иван Семёнович

Отец ребёнка: Sapega Semion

Trakai, Lithuania (Литва)
Рождение ребёнка
1438

Сын: Сапега Богдан Семёнович

Отец ребёнка: Sapega Semion

Polock
Рождение ребёнка
1450

Дочь: Ильиничнa Аннa

Отец ребёнка: Довгирд Ян Дэдыгольдович Салькулевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгирд Ян Дэдыгольдович Салькулевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sapega Semion

Смерть
После 1471
Lietuva
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