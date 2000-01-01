Sapieha (Gastold) Anastasja Anna
Место рожденияLietuva
Дата рождения1400
Дата смертиПосле 1471
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1400
Отец: Gasztold Andrzej
Мать: Gasztold дочь
Lietuva
Рождение ребёнка
1431
Отец ребёнка: Sapega Semion
Trakai, Lithuania (Литва)
Рождение ребёнка
1438
Отец ребёнка: Sapega Semion
Polock
Рождение ребёнка
1450
Дочь: Ильиничнa Аннa
Отец ребёнка: Довгирд Ян Дэдыгольдович Салькулевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sapega Semion
Смерть
После 1471
Lietuva