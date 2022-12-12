Gasztold (Buczacka) дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gasztold (Buczacka) дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1342 г.р.
1305 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1342 ст.

Сын: Gasztold Andrzej

Отец ребёнка: Gasztold Piotr

Геранёны, Ивьевский район, Гродненская область
По примеру Ольгерда, взявшего в жёны княжну Ульяну Витебскую и крестившегося в православную веру, Гаштольд берёт себе в жёны дочь православного князя Бучацкого, одновременно принимая православную веру... Показать все
Рождение ребёнка
1383

Сын: Gasztold Albert Talliwiusz

Отец ребёнка: Gasztold Andrzej

Lietuva
Бракосочетание
Около 1383

Муж: Gasztold Andrzej

Рождение ребёнка
1386

Сын: Gastold Piotr

Отец ребёнка: Gasztold Andrzej

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1393

Сын: Gasztold Jan Iwaszko

Отец ребёнка: Gasztold Andrzej

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1400

Дочь: Sapieha Anastasja Anna

Отец ребёнка: Gasztold Andrzej

Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gasztold Piotr

Смерть
Неизвестно
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