Gasztold (Buczacka) дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1342 ст.
Сын: Gasztold Andrzej
Отец ребёнка: Gasztold Piotr
Геранёны, Ивьевский район, Гродненская область
По примеру Ольгерда, взявшего в жёны княжну Ульяну Витебскую и крестившегося в православную веру, Гаштольд берёт себе в жёны дочь православного князя Бучацкого, одновременно принимая православную веру... Показать все
Рождение ребёнка
1383
Сын: Gasztold Albert Talliwiusz
Отец ребёнка: Gasztold Andrzej
Lietuva
Бракосочетание
Около 1383
Муж: Gasztold Andrzej
Рождение ребёнка
1386
Сын: Gastold Piotr
Отец ребёнка: Gasztold Andrzej
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1393
Сын: Gasztold Jan Iwaszko
Отец ребёнка: Gasztold Andrzej
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1400
Дочь: Sapieha Anastasja Anna
Отец ребёнка: Gasztold Andrzej
Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gasztold Piotr
Смерть
Неизвестно