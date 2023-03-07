Gasztold Andrzej
Место рождения
Дата рождения1342 ст.
Дата смерти1408
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1342 ст.
Отец: Gasztold Piotr
Мать: Gasztold дочь
По примеру Ольгерда, взявшего в жёны княжну Ульяну Витебскую и крестившегося в православную веру, Гаштольд берёт себе в жёны дочь православного князя Бучацкого, одновременно принимая православную веру... Показать все
Рождение ребёнка
1383
Сын: Gasztold Albert Talliwiusz
Мать ребёнка: Gasztold дочь
Lietuva
Бракосочетание
Около 1383
Жена: Gasztold дочь
Рождение ребёнка
1386
Сын: Gastold Piotr
Мать ребёнка: Gasztold дочь
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1393
Сын: Gasztold Jan Iwaszko
Мать ребёнка: Gasztold дочь
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1400
Дочь: Sapieha Anastasja Anna
Мать ребёнка: Gasztold дочь
Lietuva
Смерть
1408