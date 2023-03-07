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Gasztold Andrzej

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Место рождения

Геранёны, Ивьевский район, Гродненская область

Дата рождения

1342 ст.

Дата смерти

1408

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1342 ст.

Отец: Gasztold Piotr

Мать: Gasztold дочь

Геранёны, Ивьевский район, Гродненская область
По примеру Ольгерда, взявшего в жёны княжну Ульяну Витебскую и крестившегося в православную веру, Гаштольд берёт себе в жёны дочь православного князя Бучацкого, одновременно принимая православную веру... Показать все
Рождение ребёнка
1383

Сын: Gasztold Albert Talliwiusz

Мать ребёнка: Gasztold дочь

Lietuva
Бракосочетание
Около 1383

Жена: Gasztold дочь

Рождение ребёнка
1386

Сын: Gastold Piotr

Мать ребёнка: Gasztold дочь

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1393

Сын: Gasztold Jan Iwaszko

Мать ребёнка: Gasztold дочь

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1400

Дочь: Sapieha Anastasja Anna

Мать ребёнка: Gasztold дочь

Lietuva
Смерть
1408
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