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Gasztold Piotr

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Место рождения

Lithuania (Литва)

Дата рождения

1305

Дата смерти

1364

Пол

Мужской

Отец

Около 1280 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1305

Отец: Gasztold Metwyk

Мать: не указана

Lithuania (Литва)
Рождение ребёнка
1342 ст.

Сын: Gasztold Andrzej

Мать ребёнка: Gasztold дочь

Геранёны, Ивьевский район, Гродненская область
По примеру Ольгерда, взявшего в жёны княжну Ульяну Витебскую и крестившегося в православную веру, Гаштольд берёт себе в жёны дочь православного князя Бучацкого, одновременно принимая православную веру... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gasztold дочь

Смерть
1364
Veliuona, Kaunas, Lithuania
После смерти Гедимина, в начальный период княжения Ольгерда Гедиминовича, князь Фёдор Подольский овладел Подольской землёй, отколов её от Великого княжества Литовского. Тогда Ольгерд сам пошёл на Подо... Показать все
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