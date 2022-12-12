Gasztold Piotr
Место рожденияLithuania (Литва)
Дата рождения1305
Дата смерти1364
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1305
Отец: Gasztold Metwyk
Мать: не указана
Lithuania (Литва)
Рождение ребёнка
1342 ст.
Сын: Gasztold Andrzej
Мать ребёнка: Gasztold дочь
Геранёны, Ивьевский район, Гродненская область
По примеру Ольгерда, взявшего в жёны княжну Ульяну Витебскую и крестившегося в православную веру, Гаштольд берёт себе в жёны дочь православного князя Бучацкого, одновременно принимая православную веру... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Gasztold дочь
Смерть
1364
Veliuona, Kaunas, Lithuania
После смерти Гедимина, в начальный период княжения Ольгерда Гедиминовича, князь Фёдор Подольский овладел Подольской землёй, отколов её от Великого княжества Литовского. Тогда Ольгерд сам пошёл на Подо... Показать все