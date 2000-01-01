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Gasztold Metwyk

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Место рождения

Lithuania

Дата рождения

Около 1280

Дата смерти

1323

Пол

Мужской

Отец

1250 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1305 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1280

Отец: Gasztold Surmin

Мать: не указана

Lithuania
Первые известия о Гаштаутах (Гаштольдах) относятся к началу княжения великого князя Гедимина. После смерти своего отца, Витяня, Гедимин занял княжеский престол в Кернаве. Вскоре немцы и онеметченные п... Показать все
Рождение ребёнка
1305

Сын: Gasztold Piotr

Мать ребёнка: не указана

Lithuania (Литва)
Смерть
1323
Lithuania
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