Gasztold Metwyk
Место рожденияLithuania
Дата рожденияОколо 1280
Дата смерти1323
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1280
Отец: Gasztold Surmin
Мать: не указана
Lithuania
Первые известия о Гаштаутах (Гаштольдах) относятся к началу княжения великого князя Гедимина. После смерти своего отца, Витяня, Гедимин занял княжеский престол в Кернаве. Вскоре немцы и онеметченные п... Показать все
Рождение ребёнка
1305
Сын: Gasztold Piotr
Мать ребёнка: не указана
Lithuania (Литва)
Смерть
1323
Lithuania