Gasztold Surmin
Место рожденияLituaniia
Дата рождения1250
Дата смерти1315
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1250
Отец: Gasztold Strumpiusz
Мать: не указана
Lituaniia
Рождение ребёнка
Около 1280
Сын: Gasztold Metwyk
Мать ребёнка: не указана
Lithuania
Первые известия о Гаштаутах (Гаштольдах) относятся к началу княжения великого князя Гедимина. После смерти своего отца, Витяня, Гедимин занял княжеский престол в Кернаве. Вскоре немцы и онеметченные п... Показать все
Смерть
1315
Lithuania