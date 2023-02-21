Gasztold Surmin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gasztold Surmin

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Место рождения

Lituaniia

Дата рождения

1250

Дата смерти

1315

Пол

Мужской

Отец

1215 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1280 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1250

Отец: Gasztold Strumpiusz

Мать: не указана

Lituaniia
Рождение ребёнка
Около 1280

Сын: Gasztold Metwyk

Мать ребёнка: не указана

Lithuania
Первые известия о Гаштаутах (Гаштольдах) относятся к началу княжения великого князя Гедимина. После смерти своего отца, Витяня, Гедимин занял княжеский престол в Кернаве. Вскоре немцы и онеметченные п... Показать все
Смерть
1315
Lithuania
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