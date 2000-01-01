Gasztold Strumpiusz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gasztold Strumpiusz

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Место рождения

Roma, Etruria

Дата рождения

1215

Дата смерти

1262

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1250 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1215

Отец: не указан

Мать: не указана

Roma, Etruria
И как с Энеем из Трои в Италию, так же и с Палемоном или П. Либоном в Литву среди тех 500 римских шляхтичей вышли четыре виднейшие фамилии, с чем согласны все летописцы. Прежде всего: Юлиан Дорспрунг ... Показать все
Рождение ребёнка
1250

Сын: Gasztold Surmin

Мать ребёнка: не указана

Lituaniia
Смерть
1262
Lithuania
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