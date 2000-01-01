Gasztold Strumpiusz
Место рожденияRoma, Etruria
Дата рождения1215
Дата смерти1262
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1215
Отец: не указан
Мать: не указана
Roma, Etruria
И как с Энеем из Трои в Италию, так же и с Палемоном или П. Либоном в Литву среди тех 500 римских шляхтичей вышли четыре виднейшие фамилии, с чем согласны все летописцы. Прежде всего: Юлиан Дорспрунг ... Показать все
Рождение ребёнка
1250
Сын: Gasztold Surmin
Мать ребёнка: не указана
Lituaniia
Смерть
1262
Lithuania