Sapega Semion
Место рожденияLietuva
Дата рождения1390
Дата смерти1470
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1390
Отец: не указан
Мать: не указана
Lietuva
Рождение ребёнка
1431
Мать ребёнка: Sapieha Anastasja Anna
Trakai, Lithuania (Литва)
Рождение ребёнка
1438
Мать ребёнка: Sapieha Anastasja Anna
Polock
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sapieha Anastasja Anna
Смерть
1470