Sapega Semion — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sapega Semion

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1390

Дата смерти

1470

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1400 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1390

Отец: не указан

Мать: не указана

Lietuva
Рождение ребёнка
1431

Сын: Сапега Иван Семёнович

Мать ребёнка: Sapieha Anastasja Anna

Trakai, Lithuania (Литва)
Рождение ребёнка
1438

Сын: Сапега Богдан Семёнович

Мать ребёнка: Sapieha Anastasja Anna

Polock
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sapieha Anastasja Anna

Смерть
1470
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