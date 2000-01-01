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Ханин Евтихий Варфоломеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ханин Варфоломей Иванович

Мать: Ханина Лукерья Азаровна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Евтихиевна

Мать ребёнка: Ханина Агафья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ханин Кирилл Евтихиевич

Мать ребёнка: Ханина Агафья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ханин Афанасий Евтихиевич

Мать ребёнка: Ханина Агафья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Евтихиевна

Мать ребёнка: Ханина Агафья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ханин Лукьян Евтихиевич

Мать ребёнка: Ханина Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
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