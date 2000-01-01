Ханин Евтихий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ханин Варфоломей Иванович
Мать: Ханина Лукерья Азаровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Евтихиевна
Мать ребёнка: Ханина Агафья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Ханина Агафья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ханин Афанасий Евтихиевич
Мать ребёнка: Ханина Агафья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Евтихиевна
Мать ребёнка: Ханина Агафья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Ханина Агафья
Работа или профессия
Неизвестно