Ханина (Сеина) Лукерья Азаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Сеина) Лукерья Азаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Сотникова Ефимья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрёна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ханин Евтихий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Меланья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ханин Фёдор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ханин Астафий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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