Ханина (Сеина) Лукерья Азаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Сотникова Ефимья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрёна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ханин Евтихий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Меланья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ханин Фёдор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ханин Астафий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Ханин Варфоломей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно