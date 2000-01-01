Сотникова (Ханина) Ефимья Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Ханин Варфоломей Иванович
Мать: Ханина Лукерья Азаровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сотникова Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сотников Александр Семёнович
Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич
Работа или профессия
Неизвестно