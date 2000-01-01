Сотникова (Ханина) Ефимья Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Ханина) Ефимья Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Ханин Варфоломей Иванович

Мать: Ханина Лукерья Азаровна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сотникова Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сотников Федот Семёнович

Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сотников Александр Семёнович

Отец ребёнка: Сотников Семён Аксентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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