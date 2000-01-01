Ханина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Евтихиевна
Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ханин Афанасий Евтихиевич
Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Евтихиевна
Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич
Работа или профессия
Неизвестно