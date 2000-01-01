Ханина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Евтихиевна

Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ханин Кирилл Евтихиевич

Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ханин Афанасий Евтихиевич

Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ханин Лукьян Евтихиевич

Отец ребёнка: Ханин Евтихий Варфоломеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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