Третьяков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Александр Сергеевич

Третьяков Александр Сергеевич

Место рождения

с. Чалдовар Калининского р-на Киргизской ССР

Дата рождения

02.02.1956

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1956

Отец: Третьяков Сергей Викторович

Мать: Третьякова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна

Место жительства
Неизвестно
Юрга-2, Юргинский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.10.1977

Дочь: Третьякова (Третьякова) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна

Рождение ребёнка
16.04.1982

Дочь: Третьякова (Третьякова) Олеся Александровна

Мать ребёнка: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна

Смерть
11.02.2011
Юрга-2, Юргинский район, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.