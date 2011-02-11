Третьяков Александр Сергеевич
Место рожденияс. Чалдовар Калининского р-на Киргизской ССР
Дата рождения02.02.1956
Дата смерти11.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1977
Дочь: Третьякова (Третьякова) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна
Рождение ребёнка
16.04.1982
Дочь: Третьякова (Третьякова) Олеся Александровна
Мать ребёнка: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна
Смерть
11.02.2011